Ragazzi dal doppio diploma I premi per gli studenti del Livi con maturità e baccalaureat

Nel cuore della multietnicità di Prato, il liceo Livi celebra i suoi studenti meritevoli che hanno conseguito il doppio diploma di maturità e baccalauréat. Questo percorso Esabac, attivo dal 2014, non solo arricchisce il bagaglio culturale dei ragazzi, ma offre loro opportunità senza confini per il futuro accademico. In un'era globale, investire in una formazione internazionale è più che mai un vantaggio competitivo. Chi si fermerà?

Il liceo più multietnico di Prato e i premi ai ragazzi che hanno seguito il percorso di studi Esabac, che dal 2014 al linguistico Livi consente agli studenti di conseguire simultaneamente il diploma di maturità italiano e quello francese, aprendo loro l'accesso agli studi universitari sia in Italia che in Francia (il termine Esabac nasce dalla fusione di Esame di Stato e Baccalauréat). Palazzo Banci Buonamici ha ospitato la cerimonia di consegna dei diplomi conseguiti da 29 studenti del Livi nello scorso anno scolastico (11 della classe 5^EL e 18 della 5^CL), presenti il presidente della Provincia Simone Calamai, la dirigente scolastica Maria Grazia Ciambellotti insieme ad alcuni professori del liceo (nella foto).

