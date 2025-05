Ragazza di 23 anni picchiata dall’ex in strada | salvata dalla vicesindaca e da un consigliere comunale

A Valera Fratta, un episodio drammatico si trasforma in una lezione di coraggio. Una ragazza di 23 anni, aggredita dall'ex fidanzato, trova scampo grazie all'intervento tempestivo della vicesindaca e di un consigliere comunale. Questo fatto mette in luce la crescente necessità di una risposta collettiva contro la violenza di genere, un tema caldo che coinvolge tutta la società . È fondamentale non voltarsi dall'altra parte!

A Valera Fratta, un comune della provincia di Lodi, una ragazza di 23 anni è stata aggredita in mezzo alla strada dall'ex fidanzato. In quello stesso momento e nello stesso luogo, c'erano il capogruppo di maggioranza Gianluca Di Maria e la vicesindaca Flavia Venturini che l'hanno salvata.

Tragedia, ragazza di 14 anni travolta da un treno: morte terribile

Un tragico incidente ferroviario ha colpito la comunità , con la drammatica morte di una ragazza di 14 anni travolta da un treno.

