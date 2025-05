Radio Italia Live lo show da tutto esaurito in piazza Duomo

Milano ha vissuto una serata indimenticabile con Radio Italia Live, dove la musica ha unito migliaia di cuori in piazza Duomo. Un mix esplosivo di artisti, da Olly a Fedez, ha dimostrato quanto la musica possa essere un potente collante sociale, proprio nel momento in cui tutti cercano connessioni autentiche. L’energia sul palco? Un’onda che continua a travolgerci, ricordandoci che l'estate non è finita!

Olly, Achille Lauro, Elodie, Brunori Sas, Lucio Corsi, Giorgia, Fabri Fibra, i Pinguini Tattici Nucleari, Alfa, Marco Masini, Fedez, Clara e Irama sul palco del Radio Italia Live di Milano. . 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Radio Italia Live, lo show da tutto esaurito in piazza Duomo

Note in Radio 2025, in diretta su canale Italia tre piccoli cantanti dell’Accademia Live Sound di Taormina

In diretta su Canale Italia, i piccoli talenti dell’Accademia Live Sound di Taormina hanno emozionato nella finalissima di Note in Radio 2025.

Clara, Giorgia ed Elodie incantano il pubblico di Radio Italia Live: piazza Duomo incorona le sue tre regine

Radio Italia Live – Il Concerto in scena a Milano: la scaletta e dove vederlo

