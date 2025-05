Radio Italia Live le pagelle | Olly travolgente Giorgia magica cori potenti per Alfa Irama e Pinguini Fabri Fibra spettina accoglienza tiepida per Fedez

La musica italiana è più viva che mai! Radio Italia Live ha riunito 20.000 appassionati in Piazza Duomo, dove il talento di Olly ha travolto il pubblico, mentre Giorgia ha incantato con la sua magia. I cori potenti di Alfa, Irama e Pinguini Tattici Nucleari hanno scaldato l'atmosfera, ma l'accoglienza tiepida per Fedez ha fatto discutere. Un evento che segna un trend: la riscoperta della musica dal vivo, capace di unire e

Reduce dal quinto posto a Eurovision Song Contest 2025, ad aprire Radio Italia Live in Piazza Duomo a Milano con 20mila circa persone presenti, in scena venerdì 30 maggio, è stato Lucio Corsi con “Cosa faremo da grandi?”, “Situazione complicata” e la sanremese “Volevo essere un duro”. Sul palco con lui l’armonica, il pianoforte e il chitarrista Tommaso Ottomano. Il cantautore ha anche presentato il suo concerto evento del 7 settembre all’Ippodromo di Milano: “Saremo in una formazione più allargata: avremo fiati, percussioni, armoniche e tanto altro! Ci piace stare con gli strumenti tra le mani!”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Radio Italia Live, le pagelle: Olly travolgente, Giorgia magica, cori potenti per Alfa, Irama e Pinguini, Fabri Fibra spettina, accoglienza tiepida per Fedez

Note in Radio 2025, in diretta su canale Italia tre piccoli cantanti dell’Accademia Live Sound di Taormina

In diretta su Canale Italia, i piccoli talenti dell’Accademia Live Sound di Taormina hanno emozionato nella finalissima di Note in Radio 2025.

