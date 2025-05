Radio Italia Live le pagelle look | Fedez addio maglie attillate 7 Elodea 9 Achille Lauro delude 5 Clara zebrata 6

...prestazioni artistiche! Fedez, con il suo nuovo look, segna una svolta: addio alle maglie attillate, il suo stile evolve e conquista. Achille Lauro, invece, delude le aspettative, lasciando i fan con un pizzico di amaro in bocca. Con l'arrivo dei concerti in piazza, riscopriamo la gioia di vivere l'estate all'aperto, tra musica e emozioni. Non perdere l'occasione di essere parte di questa magia!

Il ritorno dei concerti in piazza vuol dire una sola cosa: l'arrivo dell'estate. Il concerto di Radio Italia Live dà il via alla bella stagione che si illumina con i colori delle. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Radio Italia Live, le pagelle look: Fedez addio maglie attillate (7), Elodea (9), Achille Lauro delude (5), Clara zebrata (6)

Note in Radio 2025, in diretta su canale Italia tre piccoli cantanti dell’Accademia Live Sound di Taormina

In diretta su Canale Italia, i piccoli talenti dell’Accademia Live Sound di Taormina hanno emozionato nella finalissima di Note in Radio 2025.

