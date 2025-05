Radio Italia Live le pagelle | Elodie favolosa Achille Lauro non convince

Il Concerto di Radio Italia Live si conferma un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica italiana: oltre 20mila spettatori hanno riempito Piazza Duomo a Milano, creando un'atmosfera elettrica. Elodie ha incantato il pubblico con la sua presenza magnetica, mentre Achille Lauro ha suscitato discussioni con una performance che ha diviso. Questo evento è un riflesso del crescente desiderio di connessione attraverso la musica, un trend che continua a esplodere in tutta Italia. Chi sarà il prossimo a stupire

Canzoni iconiche, pubblico scatenato e grandi artisti sul palco: il Concerto di Radio Italia Live ha regalato, come prevedibili, grandi emozioni. L’evento è andato in scena in Piazza Duomo a Milano di fronte ad oltre 20mila persone. Tanti i momenti iconici, dall’ingresso di Achille Lauro all’esibizione di Giorgia. Presenti anche Fedez, Lucio Corsi, i Pinguini Tattici Nucleari, Olly e tanti altri artisti che si sono succeduti sul palco. Fedez delude, ma Clara lo salva: voto 5. Fra gli artisti più attesi sul palco c’era proprio lui, ma Fedez non è andato totalmente incontro alle aspettative dei fan. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Radio Italia Live, le pagelle: Elodie favolosa, Achille Lauro non convince

