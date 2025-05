Radio Italia Live la recensione | Olly travolgente Giorgia magica cori potenti per Alfa Irama e Pinguini Fabri Fibra spettina accoglienza tiepida per Fedez

Radio Italia Live ha regalato un'esperienza indimenticabile a Milano, con performance travolgenti da parte di artisti come Olly e Giorgia. I cori potenti di Alfa, Irama e Pinguini si sono fatti sentire, mentre Fedez ha ricevuto un'accoglienza più tiepida. Questo evento non è solo un concerto, ma un segnale chiaro della rinascita della musica dal vivo in un'epoca in cui il contatto umano è più prezioso che mai. Scopri perché la musica continua a unire!

Reduce dal quinto posto a Eurovision Song Contest 2025, ad aprire Radio Italia Live in Piazza Duomo a Milano con 20mila circa persone presenti, in scena venerdì 30 maggio, è stato Lucio Corsi con “Cosa faremo da grandi?”, “Situazione complicata” e la sanremese “Volevo essere un duro”. Sul palco con lui l’armonica, il pianoforte e il chitarrista Tommaso Ottomano. Il cantautore ha anche presentato il suo concerto evento del 7 settembre all’Ippodromo di Milano: “Saremo in una formazione piĂą allargata: avremo fiati, percussioni, armoniche e tanto altro! Ci piace stare con gli strumenti tra le mani!”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Radio Italia Live, la recensione: Olly travolgente, Giorgia magica, cori potenti per Alfa, Irama e Pinguini, Fabri Fibra spettina, accoglienza tiepida per Fedez

Note in Radio 2025, in diretta su canale Italia tre piccoli cantanti dell’Accademia Live Sound di Taormina

In diretta su Canale Italia, i piccoli talenti dell’Accademia Live Sound di Taormina hanno emozionato nella finalissima di Note in Radio 2025.

