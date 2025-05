Radio Italia Live – Il Concerto 2025 successo a Milano con Lauro Olly Fedez Elodie

Il concerto di Radio Italia Live ha illuminato Piazza Duomo a Milano, con star del calibro di Lauro, Olly, Fedez ed Elodie sul palco. Questo evento non è solo un trionfo musicale, ma rappresenta un momento di rinascita per la cultura live italiana, dopo anni di restrizioni. La folla esultante dimostra che la musica unisce, creando un'energia contagiosa che ci ricorda l'importanza della condivisione e dell'arte nella vita quotidiana. Non perdere il prossimo atto!

Grande successo per Radio Italia Live – Il Concerto, che ieri sera ha radunato un pubblico entusiasta in una Piazza Duomo di Milano gremita. Grande successo per Radio Italia Live – Il Concerto, lo straordinario evento dal vivo che ieri sera come ogni anno ha radunato un pubblico entusiasta in una Piazza Duomo di Milano gremita per l’occasione. Tanti gli artisti che si sono alternati sul palco, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal Maestro Bruno Santori: ad aprire le danze Lucio Corsi, seguito dalle performance di Fedez, Marco Masini, Brunori Sas, Pinguini Tattini Nucleari, Olly, Giorgia, Fabri Fibra, Irama, Alfa, Achille Lauro e in chiusura Elodie per tre ore ininterrotte di show all’insegna della grande musica italiana. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Radio Italia Live – Il Concerto 2025, successo a Milano con Lauro, Olly, Fedez, Elodie

Note in Radio 2025, in diretta su canale Italia tre piccoli cantanti dell’Accademia Live Sound di Taormina

In diretta su Canale Italia, i piccoli talenti dell’Accademia Live Sound di Taormina hanno emozionato nella finalissima di Note in Radio 2025.

