Unisciti alla causa! Oggi e sabato, il Lions Club Marliana Nievole Ombrone sarà in prima linea per una raccolta fondi fondamentale. Presso i centri Coop di Pistoia e Massa e Cozzile, potrai contribuire all’addestramento di cani guida per chi vive con disabilità visive. Ogni piccolo gesto conta: insieme, possiamo rendere il mondo più accessibile e dare nuovi orizzonti a chi ne ha bisogno. Non mancare!

Il Lions Club Marliana Nievole Ombrone sarà presente con un proprio stand per due importanti appuntamenti: oggi dalle 9 alle 13 alla Coop di viale Adua in Pistoia e sabato 14 giugno dalle 9 alle 18 presso Ipercoop di Massa e Cozzile. Obiettivo: una raccolta fondi da destinare all’addestramento di cani guida per ipovedenti nel Centro Lions Cani Guida di Limbiate (MB), un centro di eccellenza a livello nazionale e internazionale. Un piccolo segno per un grande servizio alle tante persone che in questo modo potranno riacquisire una propria autonomia nella vita quotidiana. Un service in linea con la vocazione sul tema da parte dei Lions, portato avanti grazie anche alla straordinaria figura di Helen Keller, prima donna sordo-cieca a laurearsi negli Stati Uniti negli anni ‘20, dalla quale parti una campagna internazionale di sensibilizzazione al tema. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Raccolta fondi ai centri Coop per addestrare cani guida

