Raccolta del cartone su Corso Roma | doppio passaggio settimanale per i negozianti

Gallipoli si evolve e ascolta le esigenze dei suoi commercianti! La raccolta del cartone su Corso Roma passa a un doppio passaggio settimanale, un passo importante per migliorare l'igiene e l'estetica della città. Questa iniziativa non solo supporta le attività locali, ma si inserisce in un trend più ampio di sostenibilità urbana che coinvolge sempre più città italiane. Un piccolo gesto che fa la differenza!

GALLIPOLI – Cambio in corsa per venire incontro anche alle esigenze dei commercianti del corso principale della città: introdotto un secondo passaggio degli operatori ecologici per la raccolta del cartone nei pressi delle attività commerciali. Nei giorni scorsi, infatti, durante un’ispezione. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Raccolta del cartone su Corso Roma: doppio passaggio settimanale per i negozianti

Il Comune risponde alle esigenze dei commercianti, a Gallipoli nuova raccolta cartone su Corso Roma

Lo riporta leccenews24.it: A seguito di un confronto diretto con gli esercenti della zona, è emersa la necessità di rafforzare il servizio, in vista del periodo estivo ...

