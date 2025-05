"Sarà un PSG più forte senza Mbappé" | il capolavoro di Luis Enrique ha reso 'normale' la partita più importante

Il PSG ha dimostrato che il gioco di squadra può superare anche le stelle più brillanti. Senza Mbappé, Luis Enrique ha trasformato la squadra in un collettivo invincibile, portandola a vincere la sua prima Champions League con un clamoroso 5-0 contro l'Inter. Questo capolavoro non solo segna un cambio di rotta per il club, ma apre la strada a un nuovo trend nel calcio: il potere del team sulla superstar. Curioso di scoprire come evolverà il gioco?

La prima Champions League del Paris Saint-Germain è il capolavoro di Luis Enrique. Non solo per come si è imposto in finale travolgendo 5-0 l`Inter:. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Luis Enrique, il maestro spagnolo del PSG, ha guidato la sua squadra a una vittoria epica in finale di Champions League.