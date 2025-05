Quindici anni per furti e truffe in serie Mai un giorno in cella perché incinta

Un'incredibile storia di impunità: una donna di 31 anni ha sfidato la giustizia per quindici anni, commettendo furti e truffe, ma mai dietro le sbarre grazie alle sue gravidanze. Questo caso solleva interrogativi sul sistema di giustizia e sulla tutela delle mamme, in un periodo in cui si discute molto di diritti e responsabilità. Riuscirà finalmente a pagare per le sue azioni? La risposta potrebbe cambiare le regole del gioco.

Ha imperversato per anni in diverse province del nord ma non è mai andata in carcere perché quando si presentava davanti al giudice dimostrava di essere sempre incinta. Per una donna di 31 anni, nata in Francia, ma da 15 anni stabilmente domiciliata in Italia tra le province di Monza Brianza, Ravenna e Varese, questa volta però, si sono aperte le porte del carcere e i Carabinieri della Stazione di Laveno Mombello, in collaborazione con i colleghi di Maccagno, l’hanno raggiunta a casa e portata in una cella presso la casa circondariale di Como dove sconterà una maxi una pena di oltre 15 anni. Infatti, dal 2012 al 2023, la ragazza si è resa responsabile di svariati reati, commessi in modo continuato in molte province italiane, tra cui Varese, Rovigo, Ravenna, Como, Mantova, Aosta, Alessandria, Rimini e Forlì-Cesena. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Quindici anni per furti e truffe in serie. Mai un giorno in cella perché incinta

Un grave episodio di abuso familiare ha avuto luogo a Rimini, dove un uomo di 28 anni è stato condannato a otto anni di carcere per atti sessuali con una cugina di 12 anni, che è rimasta incinta.

