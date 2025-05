questo video non mostra dei soldati estoni da reparto psichiatrico addestrati dalla nato

Un video inquietante ha scatenato polemiche online: soldati estoni, descritti come "impazziti", si esercitano infilzando sacchi di sabbia. Ma è davvero così? Questo episodio mette in luce la crescente disinformazione che circola sui social riguardo ai conflitti internazionali. È fondamentale fare attenzione a cosa condividiamo, poiché la verità può nascondersi tra le pieghe delle narrazioni distorte. Rimanere informati è più importante che mai!

Circola un video in cui alcuni soldati, descritti come violentissimi e completamente impazziti, si starebbero esercitando infilzando sacchi di sabbia con la baionetta del fucile. Secondo la narrazione diffusa sui social e rilanciata da alcuni siti russi, si tratterebbe di un’esercitazione dell’esercito estone supervisionata da istruttori della NATO. In realtà , quei soldati non sono estoni e il video non riguarda affatto un’esercitazione supervisionata dell’Alleanza Atlantica. Per chi ha fretta. I siti russi sostengono che si tratti di un’esercitazione estone chiamata “Hedgehog-2025”.. In realtà , il video circola da oltre un anno. 🔗 Leggi su Open.online