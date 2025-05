Questo thriller con Sigourney Weaver in streaming su Prime Video è basato su crimini reali contro le donne

Scopri "Copycat", il thriller psicologico del 1995 che torna in auge su Prime Video, con le straordinarie Sigourney Weaver e Holly Hunter. Questo film non è solo un'avvincente storia di crimine, ma una riflessione potente sui pericoli e le ingiustizie che colpiscono le donne. In un'epoca in cui la lotta per i diritti femminili è più viva che mai, rivedere questo titolo è un'occasione imperdibile per approfondire questioni attuali attraverso il cinema.

Pochi conoscono questo titolo con Sigourney Weaver e Holly Hunter, acclamato dalla critica, ora su Prime Video c'è l'occasione giusta per dare la giusta attenzione a questo thriller poliziesco innovativo e basato su crimini reali. Thriller psicologico del 1995 diretto da Jon Amiel, Copycat torna a farsi notare su Prime Video. Con due protagoniste d'eccezione, Sigourney Weaver e Holly Hunter, il film affronta la violenza di genere attraverso la caccia a un serial killer che imita i delitti più celebri della storia americana. Un cult dimenticato, visionario e scomodo, finalmente riscoperto. Copycat: il thriller reale con Sigourney Weaver Nel cuore nebbioso della San Francisco anni '90, Copycat - Omicidi in serie si muove come un predatore silenzioso. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Questo thriller con Sigourney Weaver, in streaming su Prime Video, è basato su crimini reali contro le donne

