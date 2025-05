Questionario sui bambini di 5 anni | Così si elimina la discriminazione

La ricerca sui bambini di 4 e 5 anni a Sterpeti e Isola del Piano rappresenta un passo importante per combattere la discriminazione fin dalla tenera età. Coinvolgendo i genitori in un questionario, si offre un'opportunità unica di comprendere le dinamiche sociali che influenzano i piccoli. Questo progetto non solo arricchisce la tesi di laurea, ma promuove anche una società più inclusiva. Chi meglio dei bambini può insegnarci l'uguaglianza?

In questi giorni ai genitori dei bambini che frequentano la materna a Sterpeti e a Isola del Piano è arrivata una richiesta di consenso per effettuare una ricerca a carattere psicologico-sociologico che dovrà coinvolgere i piccoli tra i 4 e i 5 anni. L’indagine è per una tesi di laurea. La lettera dice: "Gentili genitori, vorremmo proporvi di coinvolgere i bambini di 4 e 5 anni in una ricerca. Il progetto vuole verificare se variabili grafiche del tratto, quali diminuzione del dettaglio e neutralizzazione visiva, possono diminuire la percezione degli stereotipi di genere nelle illustrazioni per bambini di età compresa tra i 4 e i 5 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Questionario sui bambini di 5 anni: "Così si elimina la discriminazione"

