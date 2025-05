Quest’epoca accelerata richiede più libertà Confronto con un amico filosofo

In un'epoca in cui tutto corre, la vera libertà si conquista attraverso il confronto sincero. La frase “Amicus Plato sed magis amica veritas” ci ricorda che la verità deve prevalere sulle apparenze. Questo è il momento di sfidare le convenzioni e cercare connessioni autentiche. In un mondo sempre più digitalizzato, riscoprire il dialogo profondo con un amico può essere la chiave per riappropriarsi del proprio tempo e della propria identità.

Un famoso detto recita che bisogna essere amici più della verità che degli uomini: "Amicus Plato sed magis amica veritas". La verità innanzi tutto dunque. Eppure, proprio quando si.

