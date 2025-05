Queste cose non può dirle Garlasco scontro a Quarto Grado tra Garofano e Abbate

Diciotto anni dopo l'omicidio di Chiara Poggi, il caso continua a tenere viva l'attenzione dell'opinione pubblica. Il confronto tra Garofano e Abbate a Quarto Grado non è solo un dibattito su un crimine irrisolto, ma riflette il crescente interesse per la giustizia e la verità, temi sempre più centrali nella nostra società. In un'epoca in cui le storie di cronaca affascinano e dividono, cosa ci insegnano davvero i colpi di scena

Diciotto anni dopo il delitto che ha sconvolto Garlasco, l' omicidio di Chiara Poggi continua ad alimentare interrogativi, tensioni e colpi di scena. E se i tribunali sembrano aver chiuso – almeno ufficialmente – la partita con la condanna definitiva di Alberto Stasi, il confronto pubblico resta acceso, con programmi come Quarto Grado che continuano a rilanciare domande e ipotesi. Al centro dell'ultima discussione c'è finita una vecchia conoscenza degli atti: l' "impronta 33", quella rilevata sul muro a pochi passi dal cadavere di Chiara. Un segno apparentemente secondario, ma che per alcuni potrebbe rappresentare la chiave mai davvero considerata del mistero.

Garlasco, l’impronta di Andrea Sempio vicino al corpo di Chiara Poggi e quel biglietto: «Ho fatto cose brutte»

