“Questa sono io” | la recensione di Paolo Mereghetti

"Questa sono io" ci porta nel profondo dell'animo umano, esplorando le sfide e le vittorie di una protagonista che lotta per la propria identità. Regista Ma?gorzata Szumowska e Micha? Englert tessono un racconto avvincente che sfida le convenzioni sociali. In un’epoca in cui le biografie diventano sempre più centrali, questo film offre uno sguardo audace su come il passato influenzi il presente. Non perderti questa storia di resilienza e scoperta!

Q UESTA SONO IO Genere: biografia psicologico-politica Regia: Ma?gorzata Szumowska e Micha? Englert. Con Ma?gorzata Hajewska-Krzysztofik, Joanna Kulig, Mateusz Wi?c?awek, Bogumi?a Bajor Presentato in concorso a Venezia nel 2023, il film racconta l'odissea di chi si sente donna pur essendo nato nel corpo di un uomo. Fin da bambino Andrzej sognava di vestirsi da sposa e dipingersi le unghie di smalto rosso, ma poi si innamora di Izabela e con lei fa anche due figli, il che non gli impedisce di sentirsi ancora fuori luogo nei panni di un maschio.