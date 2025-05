Quella trama lunga tre secoli nel segno dei Verri

Biassono e i Verri: un legame che attraversa tre secoli, simbolo di un'epoca in cui l'Illuminismo ha trasformato la cultura italiana. La famiglia Verri non ha solo segnato la storia locale, ma ha influenzato il pensiero e l'arte della Brianza. Scoprire le loro vicende è come aprire un libro di storia vivente, dove imprenditori e intellettuali si sono confrontati per dare vita a un'eredità che ancora oggi ci parla. Una lettura imperdibile per chi

Se dici Biassono dici Verri, un nome che in Italia fa il paio con l' Illuminismo. Alla loro famiglia si lega infatti tanta parte della storia moderna della città , per circa 3 secoli. Vicissitudini, interessi economici e stimoli culturali dei Verri si intrecciarono con la Brianza e in particolare con Biassono dalla metà del XVI secolo, quando Pietro Antonio Verri sposò Lavinia de Malduris, che possedeva un patrimonio di terreni proprio a Biassono. Terreni che si stendevano lungo la via di collegamento con Lissone, tanto che a lungo la strada tra i due Comuni prese il nome di Strada della Maldura.

