Quella casa discografica nel carcere di Monza che aiuta i detenuti a rinascere

Free for Music è molto più di una casa discografica: è un faro di speranza nel carcere di Monza. Attraverso la musica, i detenuti riscoprono talenti e competenze, trasformando il loro percorso di vita. Questo progetto non solo promuove il reinserimento sociale, ma sottolinea un trend crescente: la reabilitazione attraverso l'arte. Immagina un futuro dove ogni nota suonata rappresenta una nuova opportunità! Scopri come la musica può cambiare vite.

Si chiama Free for music e già nel nome è scritto il progetto. Una musica che aiuta a ritornare libero, ma soprattutto una volta pagato il proprio debito con la giustizia, garantisce alla persona una serie di abilità poi spendibili nel mondo del lavoro. In che cosa consiste il progetto È. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Quella casa discografica nel carcere di Monza che aiuta i detenuti a rinascere

