quattro incendi auto tra rodi garganico e foggia in città la stessa auto colpita due volte

Fiamme sotto il cielo di Capitanata! Nella notte, quattro incendi auto hanno messo in allerta i cittadini di Foggia e Rodi Garganico, con una particolare auto colpita persino due volte. Questo inquietante episodio si ricollega a un trend crescente di atti vandalici nelle città italiane. Cosa sta accadendo nella nostra società? L'attenzione su sicurezza e prevenzione deve essere massima: è tempo di riflettere e agire!

Ancora fiamme in Capitanata, dove sono stati registrati quattro incendi auto nei comuni di Foggia e Rodi Garganico. I roghi sono stati registrati tra le 23 e le 2 della notte appena trascorsa, rispettivamente in viale Colombo nel capoluogo dauno, e in piazza Garibaldi nella cittadina garganica. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it