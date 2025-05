Quarant’anni di buona strada il gruppo scout Agesci Corciano 1 festeggia con 3 giorni di attività

Il Gruppo Scout Agesci Corciano 1 celebra con entusiasmo 40 anni di avventure e amicizia! Dal 6 all'8 giugno, la Pro Loco dell’Area Verde si trasformerà in un palcoscenico di eventi coinvolgenti. Questo anniversario non è solo un traguardo, ma un’opportunità per riflettere sull'importanza dell'educazione all'aperto e alla comunità, temi sempre più attuali nel mondo moderno. Unisciti a noi per festeggiare!

Nell’anno del quarantennale della fondazione, iniziato lo scorso 27 ottobre con la S. Messa a cui hanno partecipato gli scout di ieri e di oggi, il Gruppo Scout Corciano 1 propone dal 6 all’8 giugno presso i locali Pro Loco dell’Area Verde di Corciano, un ricco programma di iniziative ed eventi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Quarant’anni di buona strada, il gruppo scout Agesci Corciano 1 festeggia con 3 giorni di attività

Il Gruppo Scout Val d’Enza trova casa a Tortiano

Il Gruppo Scout Val d’Enza 1 celebra un importante traguardo con l’apertura della nuova sede a Tortiano, finanziata grazie a oltre 20mila euro da Fondazione Cariparma.

