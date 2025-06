Quarant’anni di buona strada il gruppo scout Agesci Corciano 1 festeggia con 3 giorni di attività

Il Gruppo Scout Agesci Corciano 1 celebra quattro decenni di avventure e crescita personale con un weekend ricco di eventi dal 6 all'8 giugno! Un momento imperdibile non solo per rivivere la storia di una comunità, ma anche per riflettere sull'importanza dell'educazione all'aperto in un'epoca sempre più digitale. Unisciti a noi per scoprire come il passato si intreccia con il futuro, in nome di valori senza tempo!

Nell’anno del quarantennale della fondazione, iniziato lo scorso 27 ottobre con la S. Messa a cui hanno partecipato gli scout di ieri e di oggi, il Gruppo Scout Corciano 1 propone dal 6 all’8 giugno presso i locali Pro Loco dell’Area Verde di Corciano, un ricco programma di iniziative ed eventi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Quarant’anni di buona strada, il gruppo scout Agesci Corciano 1 festeggia con 3 giorni di attività

