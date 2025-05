Quanto guadagna l’Inter se vince la Champions League | il premio ricchissimo e il valore del trofeo

L’Inter si prepara a scrivere la storia: vincere la Champions League non significherebbe solo sollevare il trofeo, ma anche incassare oltre 130 milioni di euro! Una cifra stratosferica che non solo premierebbe il team sul campo, ma amplificherebbe l’interesse e la visibilità del club a livello globale. In un calcio sempre più dominato da sponsorizzazioni e diritti TV, questa vittoria potrebbe segnare una svolta epocale per il nerazzurro. Rimanete sintonizzati!

L'Inter può guadagnare una cifra astronomica in caso di vittoria questa sera contro il PSG nella finale di Champions League. Già incassati oltre 130 milioni, se ne aggiungerebbero altri per il successo. Un traguardo che darebbe anche un maxi premio squadra, ai giocatori stabilito a inizio di stagione. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Quanto guadagna l’Inter se vince la Champions League: il premio ricchissimo e il valore del trofeo

Inter Women chiude la stagione con vittoria sulla Juventus e qualificazione in Champions League

La stagione dell'Inter Women si è conclusa in grande stile, con una vittoria netto contro la Juventus, fresca campione d'Italia.

Cerca Video su questo argomento: Guadagna L8217inter Vince Champions Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Quanto guadagna l’Inter se vince la Champions League: il premio ricchissimo e il valore del trofeo

Secondo fanpage.it: L’Inter può guadagnare una cifra astronomica in caso di vittoria questa sera contro il PSG nella finale di Champions League. Già incassati oltre 130 milioni, se ne aggiungerebbero altri per il ...

Quanto guadagna chi vince la Champions League? Il montepremi per l’Inter e le altre italiane

Da money.it: Il montepremi della Champions League 2024/2025 ha battuto ogni record: quanto può guadagnare l'Inter se vince la finale contro il Psg e quanto hanno incassato Milan, Juventus, Atalanta e Bologna.

Inter – PSG: quanto guadagna davvero chi vince la Champions

Secondo informazione.it: Nell’immediata vigilia della finale di Champions League, facciamo i conti in tasca a Inter e PSG, rispetto ai loro ricavi nella competizione e alla vittoria finale. Quella tra Inter e PSG, in programm ...