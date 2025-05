Quanto guadagna Kvaratskhelia al PSG e cosa ha combinato nei suoi primi mesi strepitosi a Parigi

Khvicha Kvaratskhelia, la stella georgiana del PSG, ha impressionato tutti nei suoi primi mesi a Parigi, guadagnando circa 6 milioni di euro a stagione. Con il suo dribbling fulminante e visione di gioco, rappresenta un'arma letale per la squadra di Luis Enrique. L'Inter dovrà fare i conti con la sua bravura nella finale di Champions League, dove ogni dettaglio può decidere le sorti del match. Preparati a emozioni forti!

Kvaratskhelia è una delle armi di cui dispone il PSG di Luis Enrique per fare male alle difese avversarie e l'Inter dovrà stare molto attenta al calciatore georgiano nella finale di Champions League. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Quanto guadagna Kvaratskhelia al PSG e cosa ha combinato nei suoi primi mesi strepitosi a Parigi

Cerca Video su questo argomento: Guadagna Kvaratskhelia Psg Cosa Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

La reazione di Kvaratskhelia allo Scudetto del Napoli: perché non avrà la medaglia da campione; Inter, PSG in ansia per Kvaratskhelia: dato in formazione ma va in panchina, ecco perché; Kvaratskhelia dopo l'esordio con il PSG: Non giocavo da un mese, qui si sono presi cura di me; Perché Kvaratskhelia non è campione d'Italia col Napoli nonostante 5 gol: cosa dice il regolamento. 🔗Cosa riportano altre fonti

Quanto guadagna Kvaratskhelia al PSG e cosa ha combinato nei suoi primi mesi strepitosi a Parigi

fanpage.it scrive: Kvaratskhelia è una delle armi di cui dispone il PSG di Luis Enrique per fare male alle difese avversarie e l'Inter dovrà stare molto attenta al calciatore ...

Quanto guadagna Kvaratskhelia al Psg

Da calciomercato.com: QUANTO GUADAGNA KVARATSKHELIA AL PSG - Kvaratskhelia aveva deciso da tempo ... ha coraggio e combatte per la squadra sopra ogni altra cosa. Khvicha era così determinato a far parte del nostro ...

PSG, si ferma Kvaratskhelia: forfait improvviso, cosa filtra per l’Inter

Come scrive fantamaster.it: Infortunio Kvaratskhelia - Suona l'allarme Kvaratskhelia nel PSG: ha dato forfait in finale di Coppa di Francia, le sensazioni verso l'Inter ...