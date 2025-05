Quanto guadagna chi vince la Champions 2025 | montepremi record

Milano, 31 maggio 2025 – L’Inter ha raggiunto la finale di Champions League, battendo il Barcellona in una semifinale storica. Ma non è solo un successo sportivo: il montepremi record promette guadagni straordinari, un trend che dimostra come il calcio stia diventando sempre più un affare. Con ogni trofeo, i club non solo brillano sul campo, ma aumentano il loro potere economico. Quanto varrà questa vittoria per il futuro dell’Inter? Scoprilo!

Milano, 31 maggio 2025 – La conquista della finale di Champions League da parte dell’Inter, ottenuta battendo il Barcellona e certificata nella semifinale di ritorno a San Siro, rappresenta un traguardo di altissimo prestigio sportivo. Ma oltre alla gloria, questo risultato garantisce al club nerazzurro un incasso economico senza precedenti, con cifre che già superano quelle della stagione 202223 e che, in caso di vittoria finale a Monaco di Baviera, potrebbero avvicinarsi ai 150 milioni di euro complessivi. L’edizione 20242025 della Champions League, infatti, è la più ricca di sempre, con l’Uefa che ha messo a disposizione un montepremi totale da 2,5 miliardi: tre anni fa era di 1,95 miliardi, arrivato poi lo scorso anno a 2,02 miliardi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Quanto guadagna chi vince la Champions 2025: montepremi record

