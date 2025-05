Quanti fuori sede andranno a votare ai Referendum l’8 e 9 giugno | la sfida del quorum

Il 8 e 9 giugno si avvicina, portando con sé una sfida cruciale per il quorum dei referendum su cittadinanza e lavoro. Per la prima volta, anche i fuori sede possono far sentire la loro voce, ma solo 67mila si sono registrati. Questo dato solleva interrogativi su quanto i giovani, tra studio e lavoro, siano pronti a partecipare attivamente alla democrazia. Sarà un test fondamentale per il futuro del nostro paese!

Per i referendum dell'8 e 9 giugno su cittadinanza e lavoro, per la prima volta, hanno potuto registrarsi al voto tutti i fuori sede: non solo studenti, ma anche lavoratori. L'hanno fatto poco più di 67mila persone. È una percentuale molto bassa della platea, anche se circa il triplo dei registrati alle scorse europee, quando potevano farlo solo gli studenti.

Con l’ok definitivo al dl Elezioni i fuori sede nel 2025 votano ai referendum: cosa cambia e come fare domanda

Con l'approvazione definitiva del decreto Elezioni, nel 2025 i fuori sede potranno votare ai referendum, anche se lontani dal comune di residenza.

