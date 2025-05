Quando ci siamo fatti 2-1 contro Gillingham ho sentito qualcosa di grande – sapevo che avrei avuto un’altra possibilità e mi sono detto che dovevo mantenere la calma e prenderlo – Paul Dickov ricorda il momento iconico che ha cambiato la storia della città di Manchester

Nel 1999, Paul Dickov ha trasformato un momento di crisi in un trionfo indimenticabile per il Manchester City. Con il suo gol dell'1-1 nei playoff, ha risvegliato la speranza di una città, che stava vivendo un periodo difficile. Questo episodio non è solo una pagina di sport, ma un simbolo di resilienza e determinazione che continua a ispirare generazioni. Un esempio perfetto di come la calma e la fiducia possano cambiare il destino.

City era scivolata nel terzo livello per la prima volta due anni dopo aver giocato in Premier League, e si è imbattuta in testa con Gillingham in finale con un posto in quello che oggi è il campionato sulla linea. Nonostante Shaun Goater abbia colpito due volte la falegnameria per la città, il gioco è rimasto in qualche modo senza reti fino a nove minuti dal tempo, quando Carl Asaba ha dato alle branchie un vantaggio per 1-0.

