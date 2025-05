Qualità dei servizi e formazione Coop San Martino supera 80 milioni di fatturato

La Cooperativa San Martino ha raggiunto un traguardo straordinario, superando gli 80 milioni di fatturato! Durante l'annuale assemblea, si è rinnovato l'impegno verso la qualità dei servizi e la formazione, elementi chiave per il successo. Questo evento non è solo una celebrazione, ma un'opportunità per guardare al futuro e rafforzare i legami con i soci. Investire nella comunità significa costruire insieme un domani migliore: un trend sempre più cruciale nel tessuto sociale attuale!

Un momento d’incontro che celebra i risultati dell’anno trascorso e mette in campo progetti e iniziative per il futuro: si è tenuta l’annuale assemblea dei soci di Cooperativa San Martino, che ha ribadito il proprio impegno per la crescita, il benessere dei soci e della comunità. Centinaia i soci. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - «Qualità dei servizi e formazione», Coop San Martino supera 80 milioni di fatturato

