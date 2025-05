Qualifiche F1 Spagna oggi | Piastri mostra i muscoli prende la pole davanti a Norris e Verstappen

A Barcellona, Oscar Piastri ha stupito tutti conquistando la pole position, confermando la straordinaria crescita della McLaren nel mondo della Formula 1. Con Lando Norris subito dietro, il team britannico si prepara a dominare la gara, mentre Max Verstappen cerca di trovare il ritmo. Questo è un chiaro segnale: la competizione si infiamma e i giovani talenti stanno riscrivendo le regole del gioco. Chi avrà la meglio in questa battaglia tra generazioni?

Barcellona 31 maggio 2025 - Cambia la pista, cambiano le regole, non cambia la sostanza: le McLaren volano anche al Montmelò e occupano tutta la prima fila. Piastri domina e ottiene la pole position, arrivando davanti in tutte le sessioni, ma Norris è vicino e si prende la seconda piazza. Verstappen soffre, ma è terzo davanti a Russell, mentre arrivano segnali incorggianti dalle Ferrari. Hamilton conclude quinto, mentre Leclerc settimo, riuscendo però sempre a restare fuori dai guai nelle prime due sessioni. In mezzo alle due Rosse c'è Kimi Antonelli sesto con la sua Mercedes, mentre gli eroi di casa Alonso e Sainz partiranno decimo e diciottesimo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Qualifiche F1 Spagna oggi: Piastri mostra i muscoli prende la pole davanti a Norris e Verstappen

F.1: a Imola pole Piastri,2° Verstappen

Oscar Piastri conquista la pole position al GP di Imola con 1'14"670, precedendo Verstappen e Russell.

Cerca Video su questo argomento: Qualifiche F1 Spagna Oggi Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Formula 1 , oggi qualifiche del Gp di Spagna: orario e dove vederle; F1, GP Spagna 2025: le prove libere in diretta; Formula 1, GP Spagna: gli orari TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e streaming; F1, GP Spagna: gli orari e dove vedere la gara di Barcellona in tv e in streaming. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

F1 Gp Spagna LIVE, segui le qualifiche a Barcellona: Ferrari in pista

Si legge su corrieredellosport.it: Sulla pista di Barcellona si corre il nono appuntamento stagionale. Le Rosse ci provano: tutti gli aggiornamenti ...

DIRETTA F1 | GP Spagna 2025: Live Qualifiche [TEMPI E FOTO]

Secondo msn.com: Diretta Qualifiche GP Spagna – Rieccoci collegati con il circuito di Barcellona per la diretta delle Qualifiche del Gran Premio ...

F1, Qualifiche Gp Spagna: Piatri in pole davanti a Norris e Verstappen

Scrive tg24.sky.it: Prima fila conquistata dalle McLaren. Quarto George Russell con la Mercedes. Defilate le Ferrari: quinto Lewis Hamilton, settimo Charles Leclerc ...