Qualifica ATA | corso gratuito segretari coordinatori amministrativi

Hai mai pensato a come una qualifica ATA possa trasformare il tuo futuro professionale? Partendo da un corso gratuito per segretari coordinatori amministrativi in Campania, hai l'opportunità di entrare nel mondo della scuola e dell'amministrazione pubblica. In un'epoca in cui le competenze richieste sono in continua evoluzione, investire nella propria formazione è più che mai cruciale. Non perdere questa chance! Le iscrizioni sono aperte!

È in partenza un corso gratuito per segretari coordinatori amministrativi destinato a disoccupati residenti in Campania. Il percorso formativo, proposto dall’Associazione Cultura e Formazione, consente di ottenere una qualifica valida per le graduatorie ATA aprendo concrete opportunità di inserimento nel mondo del lavoro. Le iscrizioni al corso gratis sono attualmente aperte e i posti disponibili . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

