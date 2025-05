Quali droghe prendeva Musk quando era con Trump | gli effetti

Durante la campagna elettorale di Trump, Elon Musk avrebbe assunto droghe in modo eccessivo, rivelando un lato oscuro del genio tecnologico. Questo solleva interrogativi sul rapporto tra creatività e dipendenze, un tema sempre più attuale nel mondo della Silicon Valley. L'uso di sostanze come l'LSD o la ketamina può amplificare la genialità , ma con rischi seri per la salute mentale. Scopri quali effetti hanno avuto su di lui e cosa significa per il futuro dell'innovazione.

Secondo un'inchiesta del New York Time durante la campagna elettorale di Donald Trump, Elon Musk avrebbe fatto un uso di droghe "che andava ben oltre l'uso occasionale": quali sono le sostanze di cui il fondatore di Tesla e Space X avrebbe fatto uso e quali sono i rischi. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Quali droghe prendeva Musk quando era con Trump: gli effetti

Nyt: "Elon Musk usa ecstasy, funghi allucinogeni e ketamina". Il giornale indaga sul "pericoloso uso di droghe dell’ex capo del Doge"

Elon Musk, icona della tecnologia e imprenditore controverso, torna al centro dell'attenzione per un'indagine del New York Times che svela il suo uso di sostanze come ecstasy, funghi allucinogeni e ketamina.

