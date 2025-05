Quale valore educativo? Lettera

L'educazione dei giovani è un tema cruciale nel nostro tempo. Filomena Taronna mette in luce un aspetto allarmante: la superficialità delle esperienze vissute dai ragazzi, intrappolati tra consumismo e libertà illusoria. Un invito a riflettere su quanto sia fondamentale guidarli verso valori autentici. Perché, alla fine, il "conto" che arriverà non sarà solo economico, ma anche emotivo e sociale. Costruiamo insieme un futuro più consapevole per le nuove generazioni!

Inviata da Filomena Taronna - E poi ci arriva il conto. Se lasciamo vivere i nostri figli di 13 - 14 anni, ancora bambini, oserei, di soli interessi materiali, senza regole né scopo, con 50 euro in tasca a sera, il rientro a casa alle quattro del mattino, perché così fan tutti, mentre noi beati dormiamo, il conto ci arriva. Se concediamo loro, per il quieto vivere e per non portare il carico delle responsabilità, ogni libertà nella scelta di una relazione amorosa che ha la stessa potenza di quella tra adulti, perché non c’è niente di male, il conto ci arriva. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

