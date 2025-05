Quale metodo e quale disciplina per un pensiero e un' azione di cambiamento politico? Il primo Manuale di Rivoluzione Culturale

In un'epoca segnata da profonde trasformazioni sociali, Antonello Cresti, intellettuale e segretario di "Democrazia Sovrana e Popolare", ci guida attraverso le sue riflessioni in un manuale di rivoluzione culturale. Con un mix di musica e pensiero critico, Cresti offre strumenti concreti per un cambiamento politico autentico. Scoprire come una mente brillante possa ispirare azioni collettive è un'opportunità imperdibile per chi desidera essere parte del cambiamento.

Intervista all'intellettuale e politico Antonello Cresti, segretario organizzativo di "Democrazia Sovrana e Popolare" Antonello Cresti è un musicista e saggista, ha pubblicato quattordici libri, numerosi album musicali e collaborato con prestigiose testate. Promotore instancabile di idee e so. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Quale metodo e quale disciplina per un pensiero e un'azione di cambiamento politico? Il primo "Manuale di Rivoluzione Culturale"

