Qual è il contrario di annuire? Risponde la Crusca

L'Accademia della Crusca svela che il contrario di "annuire" è "disapprovare". Un termine che ci fa riflettere sull'importanza del consenso e della comunicazione nel nostro quotidiano. In un'epoca in cui i dibattiti infuocati sono all'ordine del giorno, comprendere le sfumature del linguaggio diventa cruciale. Saper dire "no" con eleganza può aprire porte inaspettate! Scopri come le parole influenzano le nostre relazioni e la nostra società.

Tratto dall’Accademia della Crusca Il verbo annuire – che deriva dal lat. adnu?re ‘accennare, assentire’, formato col prefisso ad- premesso a *nu?re, non attestato (l’Etimologico), che è a sua volta (come precisa, tra gli altri, il DELI) un derivato di nutus ‘cenno del capo’ – è una parola di AU (‘Alto Uso’) nel Vocabolario di base di Tullio De Mauro (1980; appartiene alla stessa fascia anche nell’ultima versione del 2016, che si legge liberamente sul sito Internazionale.it). Il verbo è registrato nel GRADIT nelle accezioni ‘fare uno o più cenni di assenso’ (marcata come CO ‘Comune’) ed ‘estens. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Qual è il contrario di annuire? Risponde la Crusca

Cerca Video su questo argomento: Qual Contrario Annuire Risponde Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Quesiti linguistici | Qual è il contrario di annuire? Risponde la Crusca. 🔗Su questo argomento da altre fonti