Quadruplicamento ferrovia AV AC Bologna-Castel Bolognese | Un’opera faraonica che rischia di sventrare le comunità locali

Il quadruplicamento della ferrovia AV Bologna-Castel Bolognese è un progetto ambizioso, ma porta con sé inquietanti interrogativi per le comunità locali. L'operazione, che promette di migliorare i trasporti, rischia infatti di sventrare il tessuto sociale e urbano. Questa sera, in Piazza Libertà, Armando Manocchia approfondirà il tema, invitando a riflettere su come lo sviluppo possa rispettare le identità locali. Non perdere l'occasione di far sentire la tua voce!

PIAZZA LIBERTÀ, il programma di informazione e approfondimento ideato e condotto da Armando Manocchia, ritorna questa sera, sabato 31 maggio 2025. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Quadruplicamento ferrovia AV/AC Bologna-Castel Bolognese: “Un’opera faraonica che rischia di sventrare le comunità locali”

