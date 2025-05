Putin gela Zelensky sui negoziati | Non lo incontrerò a Istanbul

Putin gela Zelensky rifiutando un incontro a Istanbul, segnando un nuovo capitolo nelle tensioni tra Russia e Ucraina. Questa mossa strategica di Mosca potrebbe riflettere la crescente aspettativa per i risultati delle prossime riunioni. Intanto, Meloni lancia un messaggio chiaro: l'Italia è pronta a giocare un ruolo attivo. Una posizione che potrebbe rivelarsi cruciale nel panorama geopolitico attuale. Rimanete aggiornati, il futuro dell’Europa è in gioco!

Mossa tattica di Mosca che attende i risultati delle riunioni di lunedì prima di decidere. Meloni: «L’Italia non è esclusa». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Putin gela Zelensky sui negoziati: «Non lo incontrerò a Istanbul»

Ucraina, Zelensky gela Trump dopo telefonata con Putin: “Non si prendono decisioni senza di noi”

Dopo una telefonata tra Zelensky e Trump, il presidente ucraino si mostra deciso: "Non si prendono decisioni senza di noi.

Lavrov gela i negoziati: no al Vaticano, via la junta di Zelensky. Scambiati 390 prigionieri - Kiev spera che Trump sia presente al prossimo incontro Zelensky-Putin; La Russia gela il Papa (e Meloni) sui negoziati in Vaticano: «Irrealistici». L'Ucraina: «Si possono fare in Svizzera»; Guerra in Ucraina, la Russia gela il Papa e Meloni: "irrealistici" negoziati in Vaticano, Kiev rilancia con la Svizzera; Putin: "Stiamo creando una zona cuscinetto ai confini dell'Ucraina". E il Cremlino smentisce accordo per negoziati in Vaticano.

Lavrov gela i negoziati: no al Vaticano, via la "junta" di Zelensky. Scambiati 390 prigionieri

Si legge su msn.com: Kiev: l'esercito russo ha giustiziato 268 nostri prigionieri di guerra dal 2022 La Procura Generale dell'Ucraina ha accusato venerdì l'esercito russo di aver giustiziato circa 270 prigionieri di guerr ...

Guerra Ucraina, Trump: «Putin testardo? Lo è anche Zelensky». Mosca: «Nessun altro Paese a negoziati russo-ucraini»

Lo riporta ilmessaggero.it: Mosca intanto aspetta la riposta di Kiev sulla proposta di colloqui diretti a Istanbul il 2 giugno, ma boccia la richiesta ucraina di consegnare il suo memorandum prima dell'incontro.

Negoziati di pace in Turchia, i dubbi di Zelensky sulla strategia russa

Come scrive msn.com: Zelensky ha affermato che la Russia non ha ancora prodotto il promesso memorandum che definisce la propria posizione sulla fine della guerra in Ucraina, quando mancano due giorni all'avvio dei nuovi c ...