Pugliato World Boxing introduce test del genere algerina Imane Khelif esclusa da ogni gara | Deve sottoporsi a identificazione sesso

La Pugilato World Boxing fa un passo audace verso l'equità con l'introduzione di test genetici obbligatori per gli atleti. La controversa esclusione dell'algerina Imane Khelif, costretta a sottoporsi a identificazione di genere, solleva interrogativi profondi sul concetto di inclusività nello sport. Questo trend di controlli rigorosi non è solo una questione tecnica, ma un dibattito che tocca le radici dell'identità e della giustizia in arena. Un cambiamento epocale è

La nuova federazione di pugilato ha annunciato l'introduzione di test genetici obbligatori per determinare il sesso degli atleti e garantire "sicurezza ed equità" nelle competizioni La World Boxing alza l'asticella del controllo sugli atleti, d'ora in poi chi vorrà competire dovrà sottoporsi.

Boxe: World Boxing annuncia i piani per il 2026. Europei nella seconda metà dell’anno

World Boxing ha rilasciato oggi il calendario previsionale per gli eventi europei del 2026, indicando le date per le candidature e le sedi delle principali manifestazioni.

