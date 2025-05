Psg vince la Champions League | i complimenti della Juventus per la vittoria contro l’Inter Ecco il messaggio del club bianconero – FOTO

Il PSG conquista la Champions League, infliggendo un clamoroso 5-0 all’Inter. Un risultato che fa rumore e risuona in tutta Europa, dove la rivalità tra i grandi club è sempre più accesa. La Juventus non si tira indietro e invia i suoi complimenti ai vincitori, creando un legame che va oltre il campo. In un calcio in continua evoluzione, chi avrà il coraggio di riscrivere la storia nella prossima stagione?

Psg vince la Champions League: arrivano i complimenti della Juventus per la vittoria contro l’Inter. Ecco il messaggio dei bianconeri – FOTO. L’ Inter ha rimediato una clamorosa disfatta nella finale di Champions League, perdendo 5-0 contro il Psg e vedendo sfumare un altro trofeo nella sua stagione. 0 titoli per i nerazzurri quest’anno. Congratulazioni al @PSGinside per la vittoria della Champions League 202425. — JuventusFC (@juventusfc) May 31, 2025 Attraverso il proprio profilo X, la Juventus ha voluto complimentarsi con il Paris per la vittoria: «Congratulazioni al PSG per la vittoria della Champions League 202425». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Psg vince la Champions League: i complimenti della Juventus per la vittoria contro l’Inter. Ecco il messaggio del club bianconero – FOTO

Leggi anche questi approfondimenti

Inter Women chiude la stagione con vittoria sulla Juventus e qualificazione in Champions League

La stagione dell'Inter Women si è conclusa in grande stile, con una vittoria netto contro la Juventus, fresca campione d'Italia.

Cerca Video su questo argomento: Psg Vince Champions League Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Quote vincente Champions League 24/25: è l'occasione per il PSG; Psg-Inter: chi vince la Champions del bilancio; Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate; Champions, le quote antepost di Inter e Psg: ecco chi vincerà per i bookie. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

PSG CAMPIONE D'EUROPA! INTER ANNIENTATA 5-0: prima storica Champions per i parigini

Da msn.com: Il Paris Saint-Germain è campione d`Europa per la prima volta nella sua storia! La squadra di Luis Enrique annienta l`Inter nella finale di ...

Champions League: il Psg sul tetto dell'Europa, Inter ko 5-0. E il triplete lo vince Luis Enrique

Scrive agi.it: Nerazzurri umiliati nella finale a Monaco di Baviera: dominio totale e prima coppa per il club francese che quest'anno ha vinto la Ligue e la Coppa nazionale ...

PSG vince la Champions, umiliata l’Inter di Inzaghi: pesantissimo 5-0

Si legge su calcioin.it: Il Paris SG di Luis Enrique ha vinto la Champions League 2024-2025 battendo in finale l'Inter di Simone Inzaghi con un pesantissimo e umiliante 5-0. Un ...