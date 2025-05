Psg umilia Inter 5-0 in finale Champions League | il trionfo di Luis Enrique

Il Paris Saint-Germain ha scritto una pagina storica, umiliando l'Inter con un clamoroso 5-0 nella finale di Champions League. Sotto la guida di Luis Enrique, il PSG ha dimostrato una superiorità schiacciante, ribadendo il trend del predominio delle squadre dotate di talenti stellari nel calcio moderno. Una vittoria che lascia riflessioni sul futuro delle competizioni europee e sull'importanza di investimenti mirati. La grande domanda è: chi potrà fermarli?

(Adnkronos) – Manita di uno splendido Psg all'Inter nella finale di Champions League. Un netto 5-0 che non ammette repliche. Il Psg è stato più forte in tutti i reparti e si è aggiudicato meritatamente l'ultimo atto della massima competizione continentale per Club. La squadra di Luis Enrique ha espresso tutta la sua tecnica, classe, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Psg umilia Inter, 5-0 in finale Champions League: il trionfo di Luis Enrique

Approfondisci con questi articoli

Muslimovic elogia l’Inter: «Nerazzurri in finale di Champions? Contentissimo. E su Inzaghi…»

Zlatan Muslimovic, ex attaccante bosniaco, ha elogiato l'Inter per il suo straordinario percorso verso la finale di Champions League.

Cerca Video su questo argomento: Psg Umilia Inter 5 Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Luis Henrique all’Inter: affare in chiusura, sarà il primo colpo dell’estate nerazzurra. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Psg umilia Inter, 5-0 in finale Champions League: il trionfo di Luis Enrique

Segnala msn.com: (Adnkronos) - Manita di uno splendido Psg all'Inter nella finale di Champions League. Un netto 5-0 che non ammette repliche. Il Psg è stato più forte in tutti i reparti e si è aggiudicato meritatament ...

Inter umiliata dal PSG in finale di Champions, disfatta storica: Inzaghi chiude con zero titoli

fanpage.it scrive: Il PSG domina 5-0 contro l’Inter nella finale di Champions League e si prende la coppa. È la sconfitta più pesante in finale da quando è stata istituita la nuova formula del torneo.

Champions League, Inter mai in partita e umiliata: il Psg cala il pokerissimo

Riporta calciomercato.it: Vittoria senza se e senza ma. Dominando la gara dal primo all’ultimo minuto, il Psg fa sua la finalissima di Monaco con un perentorio 5-0: Inter annichilita dalle reti di Hakimi, dalla doppietta di ...