PSG scatenato Inter in bambola | Hakimi segna e si scusa

Il PSG si scatena e l'Inter arranca! Nella finalissima di Champions League, i parigini dominano all'Allianz Arena, con Hakimi che segna e si scusa ai tifosi nerazzurri. Un gesto che parla di rivalità e sportività in un contesto dove il talento fa la differenza. Mentre il PSG sfodera la sua potenza, l'Inter deve ritrovare la lucidità per non farsi travolgere. Chi vincerà questa battaglia epocale?

Primo tempo di marca parigina all’Allianz Arena: Doue scatenato, l’ex Hakimi apre le marcature e chiede scusa ai tifosi nerazzurri L’ Inter parte malissimo nella finalissima di Champions League a Monaco di Baviera contro il Paris Saint-Germain. Achraf Hakimi (LaPresse) – Calciomercato.it I parigini di Luis Enrique tengono il pallino del gioco fin dai primi minuti e già al 12? trovano la rete del vantaggio grazie ad Hakimi, che a porta vuota deposita la sfera in rete sull’assist al bacio di Doue. Decisivo nella circostanza anche il filtrante di Vitinha. Ad andare a segno proprio l’ex della sfida, che non esulta sotto la curva destinata ai tifosi dell’Inter e scusandosi con un chiaro gesto delle mani verso di loro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - PSG scatenato, Inter in bambola: Hakimi segna e si scusa

Cerca Video su questo argomento: Psg Scatenato Inter Bambola Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

PSG scatenato, Inter in bambola: Hakimi segna e si scusa

Riporta calciomercato.it: Il Paris Saint-Germain è letteralmente scatenato e al 20' fa male nuovamente all’Inter dopo una rapida ripartenza, finalizzata dal destro di Doue (preferito dall’inizio a Barcola) che trova anche la ...

Psg-Inter, scontri in metro a Monaco: feriti diversi tifosi nerazzurri, Polizia costretta a usare i lacrimogeni

Scrive sport.virgilio.it: La ore che precedono l'inizio della finale di Champions League sono state teatro di diversi scontri tra i tifosi dell'Inter e quelli del PSG in metropolitana, duro l'intervento della Polizia tedesca ...

Il Psg elimina l'Arsenal e sfida l'Inter in finale di Champions. Risultato 2-1: gol di Fabian Ruiz e Hakimi

corriere.it scrive: In curva un enorme striscione con quattro numeri giganteschi: 1970, l'anno di nascita del Paris Saint-Germain, che fa sorridere rispetto al 1886 dell'Arsenal o al 1908 dell'Inter prossima ...