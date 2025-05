PSG | Luis Enrique festeggia con la maglia di Xana la figlia prematuramente scomparsa

L'emozione ha travolto il Parco dei Principi: Luis Enrique ha celebrato la vittoria del PSG in Champions League indossando una maglietta in memoria di Xana, la figlia prematuramente scomparsa. Un gesto che va oltre il calcio, un simbolo d'amore e resilienza. In un mondo sportivo spesso freddo e distaccato, la sua umanità tocca profondamente. Questo ricordo ci ricorda che dietro ogni successo ci sono storie di vita e legami inossidabili.

Lacrime e brividi per Luis Enrique, che ha festeggiato la vittoria della Champions League da parte del PSG indossando una maglietta con la foto. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Luis Enrique concede una settimana in sette stalwarts di Parigi Saint-Germain

Luis Enrique ha deciso di concedere una settimana di riposo a sette dei suoi principali giocatori del Paris Saint-Germain, in vista della finale di Champions League.

