Psg-Inter uno-due dei francesi con Hakimi e Doué 2-0 i nerazzurri devono rincorrere nella finale di Champions League

Il Paris Saint Germain segna il passo nella finale di Champions League, portandosi sul 2-0 contro l'Inter grazie a Hakimi e Doué. Un avvio esplosivo che rievoca il dominio francese nel calcio europeo. I nerazzurri ora dovranno rimboccarsi le maniche per ribaltare la situazione. Sarà interessante vedere se riusciranno a rispondere a questa sfida, in un momento in cui gli underdog si stanno facendo sempre più spazio nel panorama calcistico. Riusciranno a sorprendere ancora

Il Paris Saint Germain va subito in vantaggio nella finale di Champions League: all’11esimo minuto la finale la sblocca il grande ex Achraf Hakimi, su una dormita della difesa dell’Inter. È 1-0 per il Psg. Neppure dieci minuti e i francesi passano ancora, stavolta con Désiré Doué, su palla sporcata da una deviazione di Dimarco. 2-0 e Psg in controllo del match. Ma la partita è ancora lunghissima. Le attese per la finalissima. Ci siamo. Alle 21 di stasera, sabato 31 maggio, Inter e Paris Saint Germain scendono in campo a Monaco di Baviera per giocarsi la coppa europea di calcio più ambita, quella della Champions League. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Psg-Inter, uno-due dei francesi con Hakimi e Doué (2-0), i nerazzurri devono rincorrere nella finale di Champions League

Inter-Psg, la sblocca subito Hakimi: francesi in vantaggio nella finale di Champions League (1-0)

Un avvio da sogno per il PSG, che con Achraf Hakimi al 11° minuto ha già messo a segno il primo gol nella finale di Champions League.

