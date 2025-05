Psg-Inter tracollo nerazzurro | 5-0 segna anche l' ex Hakimi

Il PSG trionfa in una finale di Champions League storica, sbaragliando l'Inter con un clamoroso 5-0. Un risultato che segna non solo la prima vittoria del club parigino nella competizione, ma anche un cambio di guardia nel calcio europeo. Sotto i riflettori, l'ex Hakimi si fa notare, dimostrando quanto possa essere letale un attacco inarrestabile. Con il calcio moderno sempre più orientato verso il dominio delle grandi squadre, cosa aspettarsi per il futuro?

Il Psg batte l'Inter 5-0 a Monaco e vince la sua prima Champions league della storia. Mai una finale ha avuto un simile scarto. La cronaca La finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter parte puntualissima alle 21 e qualche secondo. I milanesi giocano in maglia gialla, il Psg. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Psg-Inter, tracollo nerazzurro: 5-0, segna anche l'ex Hakimi

Napoli o Inter? Il pensiero di Fabio Capello: «Conte deve stare attento agli errori in difesa, Inzaghi deve impedire che si pensi alla Champions. Alla squadra devono dire questo…»

Fabio Capello analizza la corsa allo Scudetto tra Napoli e Inter, offrendo consigli per i rispettivi allenatori.

