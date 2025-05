Psg-Inter tracollo nerazzurro | 4-0 segna anche l' ex Hakimi

Un finale di Champions League da dimenticare per l'Inter, che subisce un pesante 4-0 dal PSG. Un match in cui anche l'ex Hakimi ha lasciato il segno, alimentando le polemiche sul mercato nerazzurro. Questo tracollo mette in luce la fragilità della squadra milanese in un contesto europeo sempre più competitivo, dove serve ben altro per brillare. Come reagirà l'Inter alla pressione di un futuro incerto? La sfida è aperta!

La finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter parte puntualissima alle 21 e qualche secondo. I milanesi giocano in maglia gialla, il Psg con il tradizionale blu con striscia verticale rossa al centro. Sugli spalti, show nelle curve. Da un lato gli interisti, che hanno colorato. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Psg-Inter, tracollo nerazzurro: 4-0, segna anche l'ex Hakimi

Cerca Video su questo argomento: Psg Inter Tracollo Nerazzurro Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Psg-Inter, ho sentito Donnarumma: clamorosa confessione nerazzurra | .it; Inter a monaco di baviera per la settima finale di champions league contro il paris saint-germain. 🔗Cosa riportano altre fonti

Psg-Inter 2-0, dopo l'ex Hakimi, autorete di Dimarco – La diretta

Segnala msn.com: Dopo la rete dell'ex Hakimi, l'Inter subisce il secondo gol quando il tiro di Doué viene deviato in maniera decisiva dallo sfortunato Dimarco. Nerazzurri frastornati, in balia dell'undici di Luis Enri ...

Psg-Inter 2-0, le reti dei parigini di Hakimi al 12' e Doue al 20' DIRETTA e FOTO

Si legge su ansa.it: I nerazzurri con il tandem offensivo Lautaro-Thuram. Francesi con il tridente Douè-Dembélé-Kvaratskhelia (ANSA) ...

Psg-Inter, tifosi nerazzurri feriti nelle tensioni in metro: il bilancio e cosa è successo

Da msn.com: Alcuni tifosi dell'Inter sarebbero rimasti feriti negli scontri di oggi pomeriggio all'interno della metropolitana di Monaco di Baviera. Lo riferisce la Bild, secondo cui per riportare ...