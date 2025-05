Psg-Inter tensione tra tifosi | scontri in metropolitana | VIDEO

Tensione alle stelle a Monaco di Baviera! Mentre PSG e Inter si preparano a sfidarsi sul campo, gli scontri tra i tifosi nelle metropolitane scuotono l'atmosfera. Questo episodio mette in luce le crescenti rivalità nel calcio europeo, dove la passione può facilmente trasformarsi in violenza. Rimanete con noi per aggiornamenti in diretta su un match che promette emozioni e sorprese, ma anche momenti critici fuori dal campo.

Momenti critici a Monaco di Baviera nelle ore che precedono la partita: cosa è successo tra le due opposte tifoserie Vi stiamo accompagnando, in questa giornata, con tutti gli aggiornamenti in diretta su Psg-Inter, nel lungo avvicinamento alla partita che prenderà il via tra un paio d’ore all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. La giornata, purtroppo, non sta filando via del tutto tranquilla come si sperava, ma ci sono stati degli episodi incresciosi. Psg-Inter, tensione tra tifosi: scontri in metropolitana VIDEO – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Sul web, infatti, tramite un video che sta circolando su ‘X’, si apprende delle immagini del contatto tra le due tifoserie avvenuto all’interno della metropolitana. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Psg-Inter, tensione tra tifosi: scontri in metropolitana | VIDEO

Moratti: «Sono in tensione per il 31! Inter, allo scudetto pensaci»

Massimo Moratti, storico presidente dell'Inter, oggi ottantenne, vive giorni intensi tra la finale di Champions League contro il PSG e la corsa al titolo di campione d'Italia, sfidando il Napoli.

