PSG-Inter Sommer vuole ripetersi! Un record da confermare – CdS

Stasera, l'Allianz Arena di Monaco sarà il palcoscenico di un incontro epico: PSG vs Inter. Gli occhi saranno puntati su Yann Sommer, che punta a ripetere le straordinarie performance già viste in questa Champions League. La sua capacità di parare i rigori potrebbe rivelarsi decisiva per il destino dei nerazzurri. In un torneo dove ogni errore pesa tantissimo, la pressione è alle stelle. Chi avrà la meglio tra questi colossi del calcio europeo?

PSG-Inter, ci siamo. Stasera alle ore 21 andrà in scena, all’Allianz Arena di Monaco, l’atto conclusivo di una Champions League nella quale molti sono stati gli ostacoli e altrettante le gioie raccolte dai meneghini. Con Yann Sommer che ha recitato un ruolo fondamentale in questo scenario. LA GARA – PSG – Inter vedrà numerose sfide nella sfida. Una di queste è quella tra Gianluigi Donnarumma e Yann Sommer, entrambi rivelatisi decisivi nel consentire alle rispettive squadre di accedere alla finale di Champions League. L’italiano grazie alle parate sensazionali effettuate nei precedenti turni di Champions League contro Liverpool, Aston Villa e Arsenal, lo svizzero soprattutto per essere uscito vittorioso dall’arduo confronto con il baby fenomeno Lamine Yamal. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - PSG-Inter, Sommer vuole ripetersi! Un record da confermare – CdS

ESCLUSIVA IN – Marco Rossi (CT Ungheria): «Napoli, sorpreso! Donnarumma o Sommer da pallone d’Oro. Inter, 2 fotogrammi»

In un'intervista esclusiva su Inter-News.it, Marco Rossi, CT dell'Ungheria, condivide le sue impressioni sul duello tra Inter e Napoli e il tema del Pallone d'Oro, con i nomi di Donnarumma e Sommer in primo piano.

Cerca Video su questo argomento: Psg Inter Sommer Vuole Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Donnarumma o Sommer? Dembélé o Lautaro? Psg-Inter, formazioni a confronto; L'undici ideale combinato di PSG e Inter: guida Lautaro Martinez, Donnarumma batte Sommer, presente Barella; Champions: Sommer 'non sarà Sommer vs Donnarumma ma Inter-Psg'; Inter, Sommer: Non io contro Donnarumma, ma noi contro il PSG. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

PSG-Inter, Sommer vuole ripetersi! Un record da confermare – CdS

Da inter-news.it: PSG-Inter, ci siamo. Stasera alle ore 21 andrà in scena, all'Allianz Arena di Monaco, l'atto conclusivo di una Champions League nella quale molti sono - Leggi su Inter-News ...

Champions League: l'Inter a caccia del quarto sigillo contro Donnarumma e il Psg

Lo riporta msn.com: I nerazzurri sognano in grande e, questa volta, non si sentono sfavoriti. Di fronte il Psg degli ex "italiani" per la prima coppa dalle grandi orecchie ...

Inter, i cinque pericoli contro il Psg: Dembelé falso nove, le fasce, la presunzione

Scrive msn.com: Nella finalissima di Monaco i nerazzurri dovranno fare i conti con una squadra più equilibrata del Barcellona e che con gli esterni può fare male. Vietato specchiarsi ...