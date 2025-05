Psg-Inter scrive la parola fine | bufera Dimarco e cessione ‘anticipata’

La finale di Champions League tra PSG e Inter segna un vero e proprio spartiacque per i nerazzurri. La sconfitta, pesante e inaspettata, fa emergere dubbi sul futuro della squadra e sulle scelte dirigenziali, con la cessione anticipata di Dimarco che aleggia nell'aria. In un calcio sempre più competitivo, ogni partita diventa cruciale e l’Inter deve ora ripensare strategia e rosa per ritrovare slancio. Sarà questa la chiave per il riscatto?

La finale di Champions League autentico spartiacque: la bocciatura indirizza la svolta immediata Inizio in salita per l’Inter di Simone Inzaghi che a causa dell’uno-due griffato da Hakimi e Doué è stata subito costretto a rincorrere. Lenta e prevedibile fino alla mezz’ora, i nerazzurri hanno prestato il fianco al palleggio e alla qualità della squadra di Luis Enrique i cui movimenti sulla trequarti stanno continuando a creare non pochi grattacapi. (LaPresse) – Calciomercato.it L’imbucata centrale di Fabian Ruiz da cui è nato il gol di Hakimi è stato un saggio del modo con il quale i parigini sono riusciti ad alternare fraseggio stretto e verticalizzazioni improvvise. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Psg-Inter scrive la parola fine: bufera Dimarco e cessione ‘anticipata’

Cerca Video su questo argomento: Psg Inter Scrive Parola Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Juan Jesus infuriato con i tifosi dell’Inter dopo lo Scudetto del Napoli: “Accettate le sconfitte”; Inzaghi pensa al PSG: ha deciso chi riposerà in Como-Inter; Stasera la finalissima con il PSG, QS in apertura: Inter, è l'ora del grande sogno; Calcio, quote Sisal: Psg davanti all'Inter nella notte di Champions. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Inzaghi: “Ecco cosa diro ai giocatori prima di PSG-Inter”

Secondo passioneinter.com: A pochi minuti dal calcio d’inizio, Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare l’imminente PSG-Inter, finale di Champions League. Il tecnico nerazzurro ha fatto i ...

PSG-Inter, Inzaghi: “Partita speciale. Le ultime parole nello spogliatoio…”

Da interlive.it: Inzaghi e le sue dichiarazioni prima della finale Champions Psg-Inter. "Ecco cosa dirò alla squadra negli spogliatoi" ...

Perché il PSG ha sbagliato apposta il calcio d’inizio contro l’Inter battendo in modo orribile

Come scrive fanpage.it: I francesi hanno scagliato il pallone in fallo laterale, a pochi metri dalla porta di Sommer. Almeno in apparenza è sembrato un errore, ma non è così. Quel modo di battere è un segnale chiaro.