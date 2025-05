PSG Inter scontri tra le tifoserie prima del calcio d’inizio | bloccate le linee di metropolitana a Monaco – VIDEO

La finale di Champions League tra PSG e Inter non è solo una sfida calcistica: è diventata il palcoscenico di tensioni tra tifoserie. A Monaco, la metropolitana si è trasformata in un campo di battaglia, con scontri violenti che hanno portato a feriti e fermi. Un triste epilogo che mette in luce un trend preoccupante nel mondo del calcio: la passione può facilmente trasformarsi in violenza. Riflessioni necessarie per il futuro dello sport.

PSG Inter, disordini prima del calcio d’inizio: scontri tra i tifosi in metropolitana, un ferito e numerosi fermi – le ultime A poche ore dalla finale di Champions League tra Inter e PSG, Monaco di Baviera è stata teatro di violenti scontri tra tifoserie rivali. Secondo quanto riportato da L’Équipe, alcuni ultras nerazzurri avrebbero assalito . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - PSG Inter, scontri tra le tifoserie prima del calcio d’inizio: bloccate le linee di metropolitana a Monaco – VIDEO

Inter, scontri diretti, rimonte, infortuni e cali di concentrazione: ecco come i nerazzurri hanno perso lo Scudetto

La stagione 2024/25 dell’Inter, partita con grandi ambizioni dopo lo scudetto, è stata segnata da scontri diretti sbagliati, rimonte subite, infortuni chiave e cali di concentrazione.

