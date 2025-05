PSG-Inter sarà seconda finale tra cugini! Unico precedente è storico – CdS

Stasera, l'Allianz Arena di Monaco diventa il palcoscenico di una finale storica: PSG-Inter. È solo la seconda volta che un club italiano sfida uno francese in Champions League, e il precedente è leggendario. In un’epoca in cui il calcio si trasforma in un vero e proprio spettacolo globale, questa sfida promette emozioni forti e un'atmosfera unica. Chi scriverà il proprio nome nella storia? Non perdere l’evento calcistico dell'anno!

PSG-Inter è la finale della Champions League 2024-2025. Il match è solo il secondo atto conclusivo della competizione europea che coinvolge un'italiana e una francese. Il precedente ha un carattere storico. PRIMA VOLTA – PSG – Inter si disputerà stasera alle ore 21 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Tra le due squadre si tratta del primo scontro diretto in un match ufficiale, avendo disputato solo match estivi o amichevoli nei decenni precedenti. Il bilancio è di 3 vittorie del PSG, 2 successi dell'Inter e 1 pareggio, con l'ultimo confronto che risale all'estate del 2023. In quell'occasione, i nerazzurri ebbero la meglio per 2-1 grazie alle reti di Stefano Sensi e Sebastiano Esposito.

Inter, tutto pronto per la finale: le parole di Inzaghi e Lautaro

è il momento di riscrivere la storia! Inzaghi e Lautaro, cuore e mente dell'Inter, sono pronti a dare battaglia nella finale contro il PSG.

